Equitazione: Europei completo, Italia al 5° posto dopo la prima parte del dressage

Roma, 10 ago. – (Adnkronos) – Prima giornata di gare all?Haras du Pin, in Normandia, dove è in corso il Campionato Europeo di Concorso Completo 2023. Come da programma, oggi si è svolta la prima parte del test di dressage che ha visto scendere nel rettangolo 28 dei 56 binomi al via. Tra questi tre azzurri, artefici di prove all’altezza dei migliori. Il graduato dell?Esercito Italiano Giovanni Ugolotti in sella a Swirly Temptress ha infatti ottenuto una percentuale che, trasformata in 30.60 punti negativi, lo colloca all?ottavo posto della classifica provvisoria. In nona posizione, invece, si è inserita l?assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli con Fidjy des Melezes che ha chiuso anche lei con il buon punteggio 30.90 punti negativi.

Con le prove di questi due primi binomi, l?Italia occupa al momento la quinta posizione su dieci team alle spalle di Paesi Bassi (al terzo posto) ma davanti a Belgio (sesto posto) e Austria (nono posto) che sono le squadre dirette avversarie degli azzurri per la conquista di uno dei due pass Olimpici per Parigi 2024.

In gara a titolo individuale, anche il Sergente maggiore dell?Esercito Italiano Emiliano Portale con Scuderia 1918 Future oggi ha affrontato la sua prova e, con 33.30 punti negativi, si trova in sedicesima posizione ex-aequo. Domani, venerdì 11 agosto, Federico Sacchetti con GRC Shiraz aprirà la seconda parte del test di dressage (ore 10:00) seguito dall?agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi con Euphorie (ore 11:12) e dall?appuntato scelto Susanna Bordone con Imperial Van de Holtakkers (ore 16:56). Sabato 12 agosto sarà invece la volta dello spettacolare cross country seguito, domenica 13, dalla decisiva prova di salto ostacoli.