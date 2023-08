Energia: Milani (Fdi), ‘bene ministro Pichetto su fondo Mase’

StrettoWeb

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Accolgo con soddisfazione la notizia della nascita del fondo da duecento milioni di euro rivolto alle famiglie disagiate per realizzare impianti fotovoltaici. Il decreto, a firma del ministro dell?Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, è un segnale importante per la sfida della transizione energetica e al contempo per agevolare chi non è in condizione di accedere all?energia rinnovabile. Il fondo del Mase di natura rotativa, con lo stanziamento per le annualità del 2024-2025 di duecento milioni che potranno essere incrementati dalle amministrazioni locali su base volontaria, è un atto di responsabilità e di civiltà del governo Meloni verso chi non potrà mai permettersi di attuare a livello residenziale il passaggio a una energia pulita, soprattutto nel Mezzogiorno a cui è rivolto l?80% del reddito energetico. La transizione energetica non si fa con gli annunci ma con atti concreti”. Lo scrive in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d?Italia e segretario della commissione Ambiente della Camera.