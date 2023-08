Legame indissolubile: Elisabetta Gregoraci a Soverato per i 102 anni della nonna

StrettoWeb

Calabria, terra di centenari: abbiamo già celebrato insieme a nonna Rosa di Laino Borgo e a nonna Francesca di Reggio Calabria, ma c’è anche un altro compleanno che merita un posto speciale, soprattutto nel cuore di Elisabetta Gregoraci. La showgirl di Soverato, dopo alcuni giorni di relax a Ragusa con il nuovo fidanzato, è tornata in Calabria per abbracciare la famiglia, in particolare la nonna che compie ben 102 anni! Un legame speciale, quello tra le due, unite anche dallo stesso nome: ed è proprio quell’eredità, nel nome e nell’anima, che la Gregoraci costudisce con amore.

Forse perché, avendo perso la mamma da piccola, la nonna è stata per lei la sua figura materna, punto saldo e colonna portante della sua vita. Elisabetta, attraverso le storie Instagram, ha informato i suoi tanti follower della speciale occasione. Prima in macchina con il padre, poi in motorino (sempre con il papà Mario), la conduttrice ha fatto sapere che sono in fermento grandi preparativi per il compleanno di nonna Elisabetta. Nell’attesa, la Gregoraci ha ripostato le immagini dei compleanni trascorsi insieme: un affetto incondizionato che va oltre la distanza e l’età.