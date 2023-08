Elezioni: Schlein, ‘non è previsto da legge terzo mandato’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Non è previsto dalla legge un terzo mandato, ma stiamo lavorando sui territori per trovare dei candidati, magari anche unitari con gli altri partiti dell’opposizione. Il Partito democratico non ha nessuna presunzione di autosufficienza, anzi: sappiamo che non bastiamo da soli e stiamo lavorando con le opposizioni, pur nelle nostre differenze”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini.

“Noi dobbiamo lavorare, con le opposizioni, per compattarci anche sui secondi turni”, conclude Schlein.