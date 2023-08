Elettra Lamborghini strega gli 8 mila in piazza a Delianuova: grande show a Ferragosto | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Grande spettacolo ieri sera a Delianuova dove Elettra Lamborghini si è esibita in un concerto pubblico in piazza di fronte ad 8 mila persone appositamente accorse da tutta la Calabria. In molti sono arrivati anche da Reggio città, trascorrendo il Ferragosto nel paese aspromontano attratti proprio dal grande spettacolo musicale della giovane cantante bolognese.

Durante il concerto l’artista si è esibita con grande coinvolgimento del pubblico, al punto che ha fatto salire i bambini a cantare con lei sul palco. L’evento era inserito all’interno del programma della festa patronale di Delianuova e tanti reggini hanno scritto in queste ore alla redazione di StrettoWeb per complimentarsi con il Comune di Delianuova per l’organizzazione e l’idea di portare un cantante internazionale nel reggino, con un velo di amarezza per doversi recare nei paesi della Provincia mentre la città è sempre più morta e svuotata, priva di eventi di livello e di interesse.