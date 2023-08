Edilizia scolastica cosentina, sopralluogo del Presidente Succurro all’ITC di Amantea

StrettoWeb

Nei giorni scorsi il Presidente Rosaria Succurro ha effettuato con alcuni dirigenti della Provincia un sopralluogo presso la nuova sede dell’Istituto Scolastico di Amantea, insieme all’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Vincenzo Pellegrino, di alcuni tra consiglieri ed assessori e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. I lavori di realizzazione della nuova sede dell’ITC, avviati nel 2017, avevano subito un’interruzione ed è “grazie all’impegno di questa Amministrazione e alla interlocuzione con l’Amministrazione

comunale in carica, volta a sanare alcune criticità, che sono stati ultimati i lavori dell’appalto che riguardano la realizzazione dell’edificio e parte degli impianti”, ha dichiarato il Presidente.

Succurro ha dato anche notizia di avere disposto “la redazione di un progetto di completamento per i quali l’Amministrazione provinciale ha già trovato lo stanziamento finanziario, al fine di garantire il completamento dell’edificio scolastico e di consentirne l’immediata fruibilità alla collettività scolastica”. L’intervento complessivo è pari a circa € 600.000,00 e al termine dei lavori l’Istituto disporrà di una struttura, in un’area di oltre 8.000 mq, composta da 20 Aule didattiche da 50 mq, 3 laboratori da 100 mq, 2 Aule speciali da 70 mq, uno spazio polivalente da 250 mq, 1 Biblioteca da 70 mq, 5 uffici da 50 mq, archivi e depositi, connettivo e servizi.

Il Settore Edilizia sta appaltando i lavori di completamento e si auspica di terminare entro la fine dell’anno in corso, in modo da trasferire ad inizio anno gli alunni di medie e superiori. “Giova sottolineare – ha infine dichiarato il Presidente Rosaria Succurro – che la Provincia di Cosenza è sempre attenta ai bisogni e alla necessità delle comunità scolastiche, alla sicurezza e riqualificazione degli edifici, avendo cura del proprio patrimonio edilizio, per il benessere degli alunni e di tutto il corpo scolastico”.