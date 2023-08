E’ morto Vito Cascella, assistente di Kekko dei Modà

StrettoWeb

Una notizia tragica e scioccante ha scosso il mondo della musica: è morto infatti Vito Cascella, storico assistente dei Modà e di Francesco, detto “Kekko”, il cantante e leader del gruppo. Cascella è morto in un incidente stradale in moto. “Ti ho fatto una promessa.. non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash”, è il saluto straziante della band sui social.