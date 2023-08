Droga e armi a Cosenza: sequestrati arsenale e cocaina nascosti nel sottotetto

StrettoWeb

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Staso sull’intero territorio cosentino, coordinati dal Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo. In particolare, gli agenti di Polizia con il valido contributo dell’Unità Cinofila di Vibo Valentia, hanno perquisito una casa popolare nella periferia di Cosenza portando a segno ben due operazioni, nella giornata di lunedì 28 agosto, nell’ambito del contrasto alla detenzione e spaccio di droga. Un giovane è stato infatti arrestato, a seguito di perquisizione, per possesso di droga, in particolare di 837gr di hashish che nascondeva in un ripostiglio. Presenti anche materiale per il confezionamento e bilancini di precisione utili allo smercio. Il colpevole è stato quindi arrestato e posto alla misura cautelare dei domiciliari.

Sempre nello stesso condominio, è stata effettuata un’altra operazione che ha condotto al sottotetto dello stabile: grazie all’infallibile fiuto del cane poliziotto, gli agenti hanno rinvenuto 223 grammi di eroina e scoperto un mini arsenale. Nel nascondiglio sono stati infatti ritrovati e sequestrati una pistola, tre fucili, una carabina, oltre 450 cartucce di vario tipo ed un giubbotto antiproiettile