Grande successo questa mattina per l’appuntamento con l’autoemoteca ADSPEM a Mannoli per la giornata donazionale organizzata dalla sezione ADSPEM Natalia e Giuseppe di S. Stefano in Aspromonte. Le presenze sono state 21, le donazioni 18, i nuovi soci 7. Un successo straordinario migliore rispetto ad ogni più rosea aspettativa.

Gli operatori e i volontari hanno avuto modo di promuovere la donazione del sangue e ribadirne l’importanza, raccogliendo la risposta molto positiva dei partecipanti.