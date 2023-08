Una (vergognosa) domenica reggina alla Villa Comunale: bambini, oche e una… famiglia di topi | VIDEO

StrettoWeb

In mezzo ai bambini che passeggiano, in mezzo alle oche che sguazzano, in mezzo a sporcizia e immondizia, ci sono loro, sempre loro, i protagonisti principali nel loro habitat “naturale”: i topi. Località? Villa Comunale di Reggio Calabria. La segnalazione arriva da un cittadino, attraverso un video (in evidenza) inviato alla redazione di StrettoWeb.

Il cittadino, che precisa di essere residente al nord, è tornato nella sua città per le vacanze. Risultato? Quello che si può vedere nelle immagini. Per una (vergognosa) domenica reggina.