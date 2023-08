Domenica da incubo all’aeroporto: volo Crotone-Bergamo in ritardo di oltre tre ore

StrettoWeb

Domenica da incubo per i tanti passeggeri che, dopo le meritate vacanze sulle coste calabresi, fanno ritorno al Nord per riprendere con le attività lavorative. Un traffico da bollino nero non solo sulle strade ma anche sulle rotte dei cieli: è quanto accaduto ieri all’aeroporto di Crotone dove il volo Ryanair FR3397, in partenza per Bergamo, ha accumulato un ritardo di oltre tre ore. I passeggeri sono stati costretti a una lunga attesa, , vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 12:55 e atterrato solamente alle 18:06. Una storia che, soprattutto per le compagnie low-cost, si ripete troppo spesso.