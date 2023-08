Dl asset: Mattarella firma ed emana decreto legge**

StrettoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge, varato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri, contenente le disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Si tratta del provvedimento nel quale sono state inserite, tra l’altro, le norme sulla tassazione degli extra profitti delle banche, sui taxi e per contrastare il caro voli. Il decreto è ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.