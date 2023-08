Dl asset: Fregolent (Iv), ‘governo populista segue sirene complottiste’

StrettoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il governo populista sceglie di seguire le sirene complottiste e bloccare la transizione digitale”. Lo dichiara la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione Ambiente, che sottolinea: “Il mancato adeguamento agli standard europei dei limiti per i campi elettromagnetici allontana lo sviluppo del 5G, frenando economia e occupazione”.

“Già durante il governo Draghi la Lega fermò la norma sulle emissioni dei ripetitori, che a oggi è di dieci volte inferiore a quelle previste dalla disciplina europea. Oggi ripropongono lo stesso schema, senza alcun fondamento scientifico sui danni ambientali o sanitari, mostrando solo la cecità di un governo che preferisce danneggiare la crescita del Paese per non rischiare di perdere il consenso di pochi fanatici”, conclude.