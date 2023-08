Dimissioni Mancini, la confessione della mamma e il dramma Vialli: “non ha ancora superato la sua morte”

StrettoWeb

Roberto Mancini, ormai da un giorno, non è più l’allenatore della Nazionale. Ha dato le dimissioni. Ora, in vista delle prossime due gare, c’è da fare in fretta sulla scelta del sostituto. In pole rimane l’ex Napoli Spalletti, su cui balla solo una clausola da discutere con De Laurentiis.

Intanto, la mamma dell’ormai ex C.T., Marianna, ha parlato al Quotidiano Nazionale, rivelando di non aver saputo nulla fino all’annuncio. “L’ho saputo da mia cugina – ha raccontato – Mi ha chiamato poco fa dicendo che in tv avevano detto che Roberto si era dimesso. Sono rimasta sorpresa anche io. Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui. Al posto di Gianluca hanno deciso di mettere qualcun altro (Buffon, ndr), ma non mi ricordo neanche chi sia. L’hanno presa pochi giorni fa la decisione, se non sbaglio”.