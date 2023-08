Difesa: Renzi, ‘generale non può buttarsi in politica, ma dice stesse cose diceva Meloni’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il generale Vannacci dice le cose che pensa, e sono le stesse cose che ha sempre detto Meloni, anche se ora si è istituzionalizzata, ma un generale dell’esercito non può fare politica in Italia”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Filorosso su Rai Tre.

“Io penso che tra una destra incapace e una sinistra farfallona, c’è spazio per un centro”, conclude Renzi.