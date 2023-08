Difesa: Graziano (Pd), ‘bene inchiesta interna su Vannacci, libertà parola non c’entra’

StrettoWeb

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Bene inchiesta interna per generale Vannacci. La libertà di parola non c’entra nulla. Ci sono le regole e le leggi. Lo dico a Salvini e alla parte di destra che attacca Crosetto. Libertà di odiare e allergia alle regole, questa è la destra. Velocità per il procedimento disciplinare”. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato dem Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa.