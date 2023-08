Dierre Reggio Calabria, il giovanissimo Simone Surfaro suona la carica: “non vedo l’ora di iniziare”

StrettoWeb

Capitan Futuro suona la carica. Simone Surfaro, giovanissimo classe 2005, si è conquistato con la grinta, la voglia di fare e tanta buona pallacanestro un ruolo importante nella Dierre Reggio Calabria che verrà. Mentre la Dirigenza, presieduta da Roberto Filianoti, sta continuando a puntellare un roster che promette voli emozionanti a canestro e tanto seguito, abbiamo ascoltato il giovane di Melito Porto Salvo.

Nuova stagione, tanti cambiamenti. Cosa ne pensa il “Capitan Futuro” della Dierre?

“Sarà un anno differente ma lo affronteremo con la stessa voglia di lavorare e di toglierci soddisfazioni”.

Nuovi avversari, un nuovo derby. Campionato equilibrato, enigmatico, un tuo parere?

“Squadre diverse e nuovi stimoli, come ad esempio il nuovo derby che giocheremo contro gli Stingers Reggio Calabria. A mio parere sarà un campionato molto equilibrato dove tutti potranno giocarsela con tutti”.

Un’opinione sui nuovi compagni: che idea ti sei fatto del roster in costruzione?

“Roster diverso, più giovane rispetto a quello dello scorso anno ma che può fare tanto. Molti nuovi acquisti e molti giovani… potremo toglierci soddisfazioni!”

Un messaggio ai tifosi Dierre Basketball Reggio Calabria che non hanno mai fatto mancare il loro contributo?

“La stagione è ormai alle porte e non vedo l’ora di iniziare. Vi aspetto in tantissimi al palazzetto carichi per la prossima stagione”.