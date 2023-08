Dierre Reggio Calabria, il capitano Luca Laganà: “ho enorme voglia di rivalsa”

StrettoWeb

Il Capitano dei bianco-blu. Grinta e passione al potere. Un’estate intensa, come sempre, dove il Basket, insieme alla cultura, alla passione per il territorio ed un po’ di relax l’hanno fatta da padrone. Lui è Luca Laganà: simbolo positivo del basket reggino. Allenatore, Istruttore, Dirigente, Influencer ma, soprattutto, Capitano vero e passionale per una squadra che ha moltissimo Dna Reggino.

Nuova stagione, tanti cambiamenti. Cosa ne pensa il Capitano della Dierre?

“Ormai il cambiamento è una costante: un anno fai un campionato, l’anno dopo è tutto diverso. Non so se sia un bene o un male ma, come sempre, ci faremo trovare pronti per affrontare la nuova stagione al meglio. Sarà un campionato nuovo, più lungo e, geograficamente, più impegnativo”.

Nuovi avversari, un nuovo derby. Campionato equilibrato, enigmatico, un tuo parere?

“Non conosco praticamente nessuno delle altre squadre, sono tutti giocatori “nuovi” ma credo che ci sarà da divertirsi. Personalmente, ho grande voglia di rivalsa. Ho giocato lo scorso campionato con un problema molto serio al piede (neuroma di Morton), adesso ho imparato a conviverci e a gestirlo. Sono pronto e carico!”.

Un’opinione sui nuovi compagni: che idea ti sei fatto del roster in costruzione?

“Il nucleo reggino è una cosa che mi fa presupporre che sarà bellissimo giocare anche quest’anno con un costante “sold out”. Conosco poco i forestieri ma li faremo subito entrare bene nel gruppo, gli faremo capire l’importanza del mettersi a disposizione della squadra e, soprattutto, del gruppo”.

Un messaggio ai tifosi Dierre che non hanno mai fatto mancare il loro contributo.

“Ai nostri tifosi non ho niente da dire, sono già meravigliosi così. Mi hanno fatto sentire un affetto incredibile anche in un anno estremamente difficile. Sono pronto a tornare a fare quello che ho sempre fatto per la mia squadra e per loro. Il countdown è partito, la stagione si avvicina, riscaldiamo i motori!”