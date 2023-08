Dierre Basket Reggio Calabria, Andrea Ripepi: “siamo carichi per iniziare al meglio”

StrettoWeb

Andrea Ripepi. Classe 2000, nato e cresciuto in casa Lumaka. L’atleta non è più un giocatore di prospettiva ma una certezza, per temperamento, caratura e grinta sul rettangolo di gioco. Ci si aspetta tantissimo da lui e dal suo operato sul rettangolo di gioco, ecco le sue impressioni.

Lieta conferma. Hai voluto fortemente la Dierre?

“Sì, fortemente sì. Dopo i contatti di quest’estate con la società, è stato facilissimo accettare la proposta. Ormai è il terzo anno qui alla Dierre e credo sia il posto giusto per me. Quindi non ho esitato un momento”.

Ti abbiamo visto allenarti, in estate, con atleti del calibro di Alfonso Zampogna, Valerio Costa e non solo. Bei momenti, che ne pensi?

“Assolutamente. Abbiamo fatto delle partitelle insieme e direi che confrontarmi con loro può essere solo d’aiuto. Poi sono anche degli amici quindi è anche un modo per ritrovarsi con chi gioca fuori città”.

Nuova guida tecnica, che ne pensi di Coach Sergio Sant’Ambrogio?

“Sergio è prima di tutto un amico. Ho avuto il piacere di conoscerlo tramite suo figlio Francesco con cui ho un rapporto fraterno. Cestisticamente non lo conosco molto bene il coach quindi non saprei dire più di tanto ma penso che potremmo toglierci molte soddisfazioni e vincere insieme”.

Nuovo girone. Tante squadre misteriose e pochi dati. Che campionato ti aspetti?

“Mi aspetto un campionato molto equilibrato. Rispetto all’anno scorso siamo una squadra molto giovane e ritroverò anche degli amici con i quali ho giocato molte stagioni insieme come Fabio Fazzari e Gaetano Romeo. Ci aspettano trasferte toste ma siamo prontissimi e carichi per iniziare al meglio”.

Miculis, Romeo, Fazzari, Lato e Lavigne. Che ne pensi dei nuovi acquisti?

“I ragazzi che vengono da fuori non li conosco ma già mi sono sentito con alcuni di loro, tanti altri sono miei amici da sempre, come accennavo e sono sicuro che faremo bene insieme.. Non vediamo l’ora di iniziare e conoscerci meglio”.

Un sogno per la stagione che si va ad aprire?

“Manca poco all’inizio, dopo questi mesi “lontani” dai campi penso che un po’ tutti abbiamo voglia di ricominciare e voglia di fare. Il sogno ad inizio anno penso sia uguale per tutti quindi intanto iniziamo poi si vedrà. Sempre carichi al 100%”.