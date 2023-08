Dierre Basket, parla Fazzari: “vi dico perché ho scelto Reggio Calabria”

StrettoWeb

Alla corte di Coach Sergio Sant’Ambrogio ci sarà anche lui. “Faccia tosta”, ottima attitudine sul rettangolo di gioco, personalità e voglia di vincere nonostante una carta d’identità giovanissima. Classe 2002, una stagione passata tra Fortitudo Messina e la Vis in C Gold, e voglia di far bene. Stiamo parlando di Fabio Fazzari che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni.

Come mai la Dierre, da dove nasce il tuo cambio di canotta a Reggio Calabria?

“Vengo da un’annata un po’ travagliata ed ero in cerca di una piazza dove potermi riscattare, il fatto che la proposta sia venuta da una società della mia città, non può esser altro che un maggior stimolo ad accettare l’offerta con entusiasmo”.

Che campionato ti aspetti? Un’opinione sulle avversarie?

“Mi aspetto un campionato competitivo dove ogni squadra è pronta a dar il meglio di sé. Non conosco le altre realtà, so solo che noi non ci faremo trovare impreparati”.

Ritroverai il play Gaetano Romeo. Sei un giocatore in crescita, che ruolo ami “giocare”?

“Sì, ritroverò un amico con cui ho passato già due anni insieme e, il nostro rapporto dentro e fuori dal campo potrà solamente far bene all’interno dello spogliatoio. per quanto riguarda me cerco di lavorare e di mettermi a disposizione del coach in qualsiasi situazione”.

Il tuo sogno legato alla nuova stagione?

“Più che parlar di sogni, preferisco parlare di obiettivi e, a livello personale spero di farmi valere in ogni partita, per quanto riguarda gli obbiettivi di squadra vedremo passo per passo, adesso cerchiamo solo di prepararci al meglio al campionato che arriverà”.