Deteneva illegalmente armi da guerra: scattano le manette per un uomo nel cosentino

Nella serata del 14 agosto i Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, hanno arrestato un uomo per detenzioni illegale di armi da guerra. I militari, a seguito di una perquisizione nell’abitazione del sospettato, hanno rinvenuto colpi calibro 9 parabellum e 7,62 NATO, oltre a varie munizioni illegalmente detenute. A conclusione delle operazioni di controllo, i Carabinieri hanno sequestrato anche una pistola calibro 7,65 priva di matricola. L’indagato, dopo essere stato fermato per aver violato le norme per il controllo di armi, munizioni ed esplosivi, si trova agli arresti a disposizione dell’Attività Giudiziaria di Cosenza.