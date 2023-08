De Laurentiis sbotta: bestemmie e urla davanti ai bambini durante Frosinone-Napoli | VIDEO

StrettoWeb

Evidentemente, la vittoria non è bastata. Non è bastata a placare la rabbia di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli, infatti, è stato ripreso in un breve filmato mentre urla e bestemmia contro alcune persone nel corso del match vinto dagli azzurri a Frosinone. Il video è diventato virale, scatenando il dibattito tra chi difende il patron (per un gesto di stizza susseguente all’insistenza di qualcuno) e chi lo attacca per aver usato un’espressione blasfema anche di fronte a dei bambini.

Il motivo di tanta rabbia risiederebbe nella richiesta di alcuni tifosi a scattare delle foto con un giocatore (non è chiaro chi, si ipotizza Cheddira, acquistato dal Napoli e girato in prestito proprio al Frosinone). De Laurentiis, però, avrebbe precisato dell’impossibilità a farlo, sbottando dopo le insistenze di qualcuno. “Non è qui per fare fotografie! P***a M*****a!”, ha urlato.