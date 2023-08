Davide Ferrerio, un anno fa il pestaggio a Crotone per colpa di una “camicia bianca”

StrettoWeb

Un anno, un lasso di tempo che può essere interpretato in diversi modi: c’è chi dice “un anno è già volato” e chi, invece, è rimasto fermo. La famiglia Ferrerio, ad esempio, da un anno sopravvive nell’attesa lunghissima, ogni giorno sempre più flebile, di vedere Davide risvegliarsi dal coma. Un sonno profondissimo nel quale il povero ragazzo, l’11 agosto del 2022, è finito per uno “stupido scambio di persona”. Davide, con la sua famiglia, vive a Bologna e, come molte famiglie, si sposta in una località di mare a trascorrere le vacanze. Lo scorso anno, il giovane si trovava a Crotone per godere di un po’ di relax e divertimento a mare.

Ma la vacanza si è trasformata nell’incubo peggiore di tutti: Davide è stato pestato selvaggiamente perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. O meglio, perché indossava una camicia bianca: è bastato questo infatti a depistare il suo aguzzino, il 23enne Nicolò Passalacqua, che lo ha identificato come Alessandro Curto, il 32enne che doveva incontrarsi con la sua fidanzatina, e lo ha praticamente quasi ucciso. Davide non è morto, ma è come se lo fosse. Giace ora in un letto di ospedale, inerme, in attesa di un miracolo che sembra non avvenire.

La madre di Davide, Giusy Orlando, da quel giorno non vive più: “mio figlio era sceso a Crotone semplicemente per farsi un po’ di mare e invece ha incontrato la fine della sua vita. Vederlo così, fermo in un letto di ospedale, è straziante. All’inizio pensavamo si potesse riprendere, ma dopo un anno abbiamo acquisito tutti la consapevolezza che non succederà mai. Io non ho più un figlio e non so perché“.

Le parole di mamma Giusy sono strazianti: un dolore indescrivibile, di un genitore che vede il figlio attaccato alle macchine ma che, in fondo, sa solo che è un corpo e che il suo Davide, il suo spirito e la sua bontà, sono andati via per sempre. “Noi sopravviviamo, non viviamo più. Quello che è successo a Davide ha distrutto la nostra famiglia. Con Davide avevo un rapporto stupendo, lui era legatissimo a me. In questi giorni mi capita spesso di ripensare a come passavamo le sere d’estate, tra un’uscita per un gelato o una pizza. Ora invece io, mio marito e l’altro mio figlio Alessandro facciamo i turni per andare a trovare Davide in ospedale. Non possiamo far altro che guardarlo lì, inerme”.

A rendere la situazione ancora più tragica, e assurda, è il mancato pentimento di Passalacqua, condannato lo scorso aprile a 20 anni di carcere. Nessun rimpianto, nemmeno un briciolo di senso di colpa, come ricorda Giusy Orlando: “dopo l’aggressione è andato prima a prendere da bere al bar e poi a pescare. Quando ci ha visti in aula ha riso, con scherno. Siamo stati minacciati dai familiari di quel mostro. È mai possibile, dopo tutto quello che abbiamo passato, essere costretti ad avere la scorta perché queste persone ci minacciano? Mi sono sentita dire che mi avrebbero ammazzato anche l’altro figlio. Queste non sono persone e io non le considero tali”.

Nonostante la condanna dell’aguzzino e il ritorno in aula a settembre per gli altri imputati coinvolti, la mamma della ragazzina e il compagno, la famiglia di Davide deve ancora trovare il coraggio di affrontare un futuro crudele e inaspettato che, a dirla tutta, non potrà mai essere accettato: “mi alzo la mattina e vedo il suo letto vuoto, apro l’armadio con tutti i suoi vestiti e so che non li indosserà più. È un dolore inspiegabile, che non passerà mai, che nemmeno tutto il tempo del mondo riuscirà a lenire”.