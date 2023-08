Crudeltà inaudita in Calabria: abbandonano il cane e lo lasciano morire di stenti sotto al sole

StrettoWeb

Calabria, A.D. 2023. I nostri antenati pensavano agli anni 2000 come un arco di tempo lontanissimo ed evoluto, quasi futuristico. Macchine che volavano, teletrasporto, probabilmente la popolazione terrena avrebbe “colonizzato” altri pianeti e sviluppato una società armoniosa e felice. Le aspettative, come ben sappiamo, sono state disattese: le vetture non volano, ci spostiamo ancora via terra – e con innumerevoli difficoltà – ma, soprattutto, non ci siamo evoluti in una specie più civile.

Nel 2023, negli anni dell’IA, dei social e delle infrastrutture rivoluzionarie, non siamo ancora riusciti ad estinguere la crudeltà umana, soprattutto nei confronti dei più deboli: ancora oggi, infatti, gli uomini fanno prevalere la loro presunta supremazia sugli animali, decidendo per loro se vivere o morire. E, ancora una volta, ci troviamo a raccontarvi di un episodio di un povero animale, un cane, ritrovato morto di stenti presso un casolare di Mirto-Crosia, in provincia di Cosenza.

Legato, il cane non ha avuto via di scampo: l’afa, la fame e la sete lo hanno lentamente portato alla morte, senza un briciolo di possibilità di potersi riparare all’ombra o di avere una ciotola d’acqua accanto. Chissà perché, ci domandiamo, i nostri antenati ci avevano considerati così intelligenti: nell’era dell’avanzamento, gli umani arretrano a uno strato brado, di bestie, che non appartiene neanche a coloro che bestie, in senso letterale, lo sono veramente.

La denuncia dell’Associazione Gaia Animali E Ambiente

“E’ stato trovato in un terreno a Mirto-Crosia in provincia di Cosenza. Legato a catena, privo di vita, nei pressi di un casolare. A fianco del corpicino nemmeno una ciotola con un po’ d’acqua nei giorni di terribile caldo e afa. Probabilmente è morto di stenti e di sete per il caldo e il sole cocente di questi giorni estivi. Gaia Animali E Ambiente ha depositato esposto-denuncia, redatta dall’avvocato di Gaia Lex Cosenza Francesca Scoleri e firmata dal presidente Edgar Meyer, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza”.

“Chiediamo la punizione di chi ha lasciato un cane legato a catena, sotto il sole cocente, senza cibo né acqua né riparo. I responsabili devono essere perseguiti e condannati. Gaia Animali & Ambiente si costituirà parte civile nel processo. Vogliamo restituire un po’ di dignità al povero cagnolino. Nel 2023 un essere vivente non può essere trattato peggio di una ciabatta”.