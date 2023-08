Crotone, sequestrato un altro chiosco abusivo sulla spiaggia

StrettoWeb

Personale della Polizia di Stato di Crotone e della Capitaneria di porto di Crotone stanno continuando ad operare sui litorali del territorio di giurisdizione al fine di prevenire e reprimere illeciti nei vari settori di rispettiva competenza. Sul litorale del Comune di Cirò Marina, in località Feudo è stato ispezionato un esercizio commerciale adibito a chiosco bar destinato alla somministrazione di alimenti e bevande costituito da un manufatto in muratura con annessa tettoia adibita alla posa di tavoli e sedie e muri in cemento perimetrali per complessivi metri quadrati 140 (centoquaranta) circa. Numerose sono state le violazioni accertate dal personale intervenuto durante l’attività ispettiva.

Infatti nel corso dei controlli eseguiti è emerso che l’esercizio commerciale ispezionato era stato realizzato parte sul pubblico demanio marittimo e parte nella fascia di rispetto dei trenta metri dal confine demaniale marittimo in assenza delle prescritte concessioni ed autorizzazioni. Lo stesso è risultato edificato, tra l’altro, su terreno la cui destinazione urbanistica è quella di “terreno agricolo”. Nel corso dell’ispezione sono stati sottoposti a controllo anche gli alimenti detenuti all’interno del locale e destinati alla successiva somministrazione.

Sono stati riscontrati circa 12 (dodici) chilogrammi di prodotti ittici privi di documentazione che ne attestassero la tracciabilità e, pertanto, la loro provenienza. I prodotti ittici di varia tipologia sono stati pertanto posti sotto sequestro per la successiva distruzione ed a carico del responsabile è stata irrogata una sanzione amministrativa a carico del titolare di Euro 1.500.

Considerato che tale esercizio commerciale operava, tra l’altro, privo delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie ne è stata disposta, nell’immediatezza, la chiusura con l’irrogazione di una ulteriore sanzione amministrativa di Euro 5.000,00. A seguito di successivi accertamenti documentali eseguiti dal personale intervenuto l’esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro ed il responsabile è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.