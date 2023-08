Crotone, messi i sigilli ad una struttura abusiva adibita a chiosco bar sulla spiaggia

StrettoWeb

Personale della Polizia di Stato di Crotone e della Capitaneria di porto di Crotone hanno proceduto a riapporre i sigilli e deferire il responsabile alla competente Autorità Giudiziaria per l’utilizzo di in manufatto adibito a chiosco bar ubicato in località Spiaggia Grande del Comune di Isola Capo Rizzuto.

Tale attività commerciale, di complessivi 114(centoquattordici),era stata già in passato oggetto di accertamenti che avevano consentito di verificarne l’abusività dal punto di vista demaniale marittimo in quanto realizzata in assenza dei prescritti titoli concessori. Tale struttura, pertanto, era stata posta sotto sequestro.

Dalle verifiche eseguite sul posto dal personale della Polizia di Stato di Crotone e della Capitaneria di porto di Crotone è stato accertato che l’esercizio commerciale era regolarmente aperto al pubblico.

Accertata pertanto l’illecita prosecuzione dell’attività commerciale il personale intervenuto ha provveduto a riapporre i sigilli alla struttura abusiva ed a deferire il responsabile alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di violazione di sigilli.