Crotone, il via alla 14esima edizione della ‘Sagra della Castagna’

Per le vie del paese già si sente parlare della Sagra della Castagna. Puntualmente nella riunione del 25/08/2023, gli associati “Noi con Voi” hanno approvato le linee guide, proposte dal Coordinamento, che precedono l’avvio dell’iter per l’organizzazione della 14^ edizione della “Sagra della Castagna” di Cotronei (Kr). Come ormai consuetudine, il mese di Novembre sarà caratterizzato da momenti culturali e gli appuntamenti folkloristici volti alla riscoperta dei sapori e usi calabresi.

Il Coordinatore dell’Associazione dott. Matteo Costantino: “dopo il successo dello scorso anno, l’aspettativa è alta. Ogni anno cerchiamo di inserire delle novità, anche per questa nuova edizione, non mancheranno le sorprese. Come sempre cercheremo di lavorare a un programma variegato, soprattutto elevando la qualità dell’organizzazione puntando ad offrire come lo scorso anno, con lo scopo di favorire sempre maggiormente l’attrazione dei visitatori, un pacchetto turistico che comprenda: pernottamento, trasporti, attività inerenti alla festa e alle attrazioni culturali locali”.

“Infatti, grazie a tale formula, nella precedente edizione, abbiamo registrato numeri fantastici in tema di capacità recettiva, con la presenza di circa 70 camper proveniente da tutto il meridione e di circa 150 persone che autonomamente decisero di soggiornare a Cotronei nei giorni dello svolgimento dell’evento. Insomma numeri importanti oltre che interessanti, particolarmente se pensiamo al mese novembre come un periodo fermo dal punto di visto dell’organizzazione degli eventi. Tali numeri fortificano ancora di più l’azione volta al ripopolamento della comunità nei periodi particolarmente “monotoni” se così possiamo dire”.

La Sagra della Castagna di Cotronei è diventata la festa di tutti, la festa autunnale più partecipata di sempre. Pertanto, anche quest’anno si cercherà il coinvolgimento dell’associazionismo locale, delle Istituzioni, dell’imprenditoria, della Parrocchia e degli Istituti Scolastici. In conclusione, nelle prossime settimane saranno pubblicati maggiori dettagli soprattutto in merito alle date dello svolgimento. Per rimanere sempre aggiornati e per contatti di vario genere si consigliano i seguenti canali: www.circolonoiconvoi.it Profilo Facebook – Instagram circolonoiconvoi@gmail.com .