Cosenza, arrivano le ufficialità. Intanto il Marulla passa in concessione (e la prevendita col Sassuolo vola)

Sono giorni caldi, importanti ed eccitanti in casa Cosenza, che vive un’estate un po’ diversa dal solito. Dall’annuncio di Caserta a quello di Tutino passando per l’esordio casalingo al Marulla in Coppa Italia contro una squadra di Serie A, il Sassuolo. Nella giornata di ieri su StrettoWeb anticipavamo la chiusura di altri tre colpi dopo quello di Fontanarosa. E per due di questi è arrivata anche l’attesa ufficialità: si tratta dei ritorni di Marras (a titolo definitivo, biennale) e Praszelik (ancora prestito dal Verona). A breve anche quello di Crespi, giovane attaccante dalla Lazio.

Intanto, restando in tema di ufficialità, il club ha comunicato che è “stata sottoscritta la convenzione pluriennale della durata di cinque anni, per l’affidamento in concessione al Cosenza Calcio dell’impianto sportivo San Vito Gigi Marulla. Il documento, dopo la delibera della Giunta Comunale e l’approvazione del Consiglio, è stata firmata, per la Società, dall’amministratrice Roberta Anania e per l’amministrazione comunale dal Dirigente del Settore 3 Patrimonio – Strutture Sportive e Ricreative Francesco Giovinazzo. Con la sottoscrizione della convenzione si rafforzano le condizioni per una proficua sinergia con l’amministrazione Comunale che la Società ringrazia per la disponibilità mostrata”.

E il Marulla è già pronto a vestirsi a festa per la prima ufficiale: domani alle ore 18 arriva infatti il Sassuolo per la Coppa Italia, dopo l’inversione di campo (si sarebbe dovuto giocare al Mapei, per regolamento). La tifoseria, per tale occasione, ha risposto presente: sono infatti circa 5 mila i tagliandi al momento staccati per la sfida. E manca ancora più di un giorno.