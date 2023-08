Cosenza scatenato: dopo Fontanarosa pronti altri tre colpi. Il punto sul mercato

StrettoWeb

Annunci diversi, un mercato diverso, una consapevolezza diversa. Il giudice supremo è sempre il campo, specialmente in una Serie B imprevedibile come non mai, ma dalle parti di Cosenza l’impressione è che quest’anno forse si potrebbe (usiamo il condizionale) soffrire meno del solito. Il colpo a effetto non è arrivato a gennaio (come accaduto con Lafferty e Zarate, comunque mai utilizzato), ma già in estate, ovvero il ritorno di Gennaro Tutino, senza dimenticare un valido allenatore come Caserta.

Ma i Lupi non si sono fermati qui e non hanno intenzione di farlo. Ieri è stato ufficializzato il giovane Alessandro Fontanarosa, difensore in prestito dall’Inter, mentre a breve è prevista la chiusura di tre colpi, due ritorni e un nuovo arrivato: Manuel Marras, Mateusz Praszelik e Valerio Crespi. Il primo arriverà dal Bari, ma stavolta a titolo definitivo; il secondo sempre in prestito dal Verona e il terzo ancora in prestito ma dalla Lazio.