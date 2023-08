Fit Cisl Cosenza: soddisfazione per il completamento di ‘Casa Cantoniera Savuto’

StrettoWeb

Il segretario della Fit Cisl di Cosenza Antonio Domanico esprime soddisfazione per l’avanzamento dei lavori di completamento della Casa Cantoniera Savuto e ne auspica la piena operatività nella prossima stagione invernale. “Ringrazio l’Ing. Francesco Caporaso, responsabile della struttura territoriale ANAS Calabria, che appena insediatosi ha accolto le nostre ricorrenti sollecitazioni per completare, quell’opera da tempo rimasta incompiuta“, scrive Domanico in una nota. “L’appalto Lavori per il completamento della casa cantoniera “Savuto” con annessa autorimessa per mezzi sgombraneve sita al km 1+950 della S.S. n° 179 “del lago Ampollino è stato aggiudicato a marzo 2022″.

“La nuova rimessa Anas nasce nel parco Nazionale della Sila a circa 1300 m s.l.m., nei pressi di Bocca di Piazza frazione del Comune di Parenti, tra i laghi Ampollino e Arvo rappresenta certamente un HUB strategico per la gestione delle emergenza neve e per le attività di Manutenzione delle strade di tutta l’area di montagna tra Cosenza e Catanzaro; connette importanti direttrici di montagna come a SS179, la SS 108, la SS 616 , la SS 19 e strade provinciali. In quell’area l’altopiano della Sila coniuga uno snodo di turismo estivo ed invernale nonché un centro di eccellenza per la produzione della patata “igp” e per l’imbottigliamento di pregiate acque oligominerali”.

“Il rapporto fra dotazione infrastrutturale, risorse umane, sistema dell’accessibilità, turismo ed economia concorrono a delineare la qualità e l’attrattività del sistema;

con la costruzione ed il recupero di questo edificio dal rilevante valore iconico si può

promuovere un vero modello di sviluppo sostenibile, in termini ambientali, socio economici e soprattutto occupazionali per tutta quell’area. Pensiamo che il nuovo HUB Anas darà un contributo non indifferente in termini di servizi all’utenza, alle comunità di montagna oltre a testimoniare una dimensione architettonica di lungo corso”.

“Ringraziamo ancora tutti i dipendenti Anas che hanno contribuito a completare la costruzione della Casa cantoniera Savuto e coloro che ci lavoreranno. Ora – conclude il segretario della Fit Cisl Cosenza – serve maggiore impegno dell’Anas per la valorizzazione e il riutilizzo di tutti gli edifici del territorio Calabrese utili anche promuovere lavoro dignitoso; rilancio l’idea di un tavolo istituzionale per aggiornare i fabbisogni di personale su strada, oggettivamente carenti. Restiamo in attesa di conoscere la data di inaugurazione della struttura Savuto”.