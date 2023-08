Il Cosenza comincia la stagione in casa: ci sarà il Sassuolo al Marulla per la Coppa Italia

StrettoWeb

Il Cosenza comincerà la stagione in casa. Non si tratta di campionato, ma di Coppa Italia. La Lega di Serie A, infatti, ha ufficializzato l’inversione di campo del match di Coppa Italia tra Sassuolo e Cosenza valida per i 32esimi di finale della competizione. La gara si giocherà allo stadio San Vito Gigi Marulla domenica 13 agosto alle ore 18 con diretta tv su Italia Uno. Nelle prossime ore sono attese le modalità d’acquisto dei biglietti per assistere alla partita, informa il club.

Amichevole Frosinone-Cosenza, i convocati di Caserta

Intanto domani alle ore 18 c’è l’amichevole in casa del Frosinone neo promosso. Di seguito i convocati di mister Caserta.

Portieri

Lai

Micai

Marson

Lai Micai Marson Difensori

Cimino

D’Orazio

Martino

Meroni

Occhiuto

Rigione

Rispoli

Venturi

Cimino D’Orazio Martino Meroni Occhiuto Rigione Rispoli Venturi Centrocampisti

Calò

Maresca

Voca

Zuccon

Calò Maresca Voca Zuccon Attaccanti

Arioli

Cubretovic

D’Urso

Finotto

Mazzocchi

Tutino

Zilli