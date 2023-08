Cosenza, ecco il colpo a centrocampo a qualche ora dall’esordio: arriva Viviani

StrettoWeb

Era uno dei quattro obiettivi che il Cosenza corteggiava da un po’. E lo ha chiuso, a qualche ora dall’esordio in Serie B contro l’Ascoli davanti a un Marulla entusiasta. Il club rossoblu ha infatti annunciato l’arrivo di Mattia Viviani. Il giovane centrocampista arriva in Calabria, dove ritrova mister Caserta, che lo aveva allenato al Benevento. Dopo Tutino e qualche giovane interessante, ecco un altro elemento di prospettiva, ma anche di categoria.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viviani proveniente dal Benevento Calcio. Viviani, classe 2000, approda in rossoblù con un accordo a titolo temporaneo con opzione e contropzione“, si legge nella nota ufficiale.

“Il talentuoso centrocampista, che può giostrare in diverse posizioni della mediana, nelle ultime due stagioni è sceso in campo 43 volte con la maglia del Benevento tra campionato, play off e Coppa Italia, in precedenza aveva collezionato 39 presenze in Serie B con le maglie di Brescia e Chievo Verona e 8 in Serie A con il Brescia. Da oggi Mattia è un calciatore rossoblù!”.