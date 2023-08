Cosenza, febbre Marulla: 8 mila (almeno) contro il Sassuolo. I convocati di Caserta e le ultime di mercato

StrettoWeb

“Prosegue a ritmo sostenuto la prevendita per la gara Cosenza – Sassuolo di oggi (domenica 13 agosto) alle ore 18:00. Sono già state raggiunte le 8.000 presenze, ma si possono acquistare ancora i biglietti presso i botteghini, lo Store di Via Arabia e i punti vendita esterni. È previsto dunque un afflusso importante agli ingressi dello Stadio San Vito Gigi Marulla. Pertanto si invitano i sostenitori a raggiungere l’impianto in possesso del tagliando e con largo anticipo per evitare attese e file, i cancelli dello stadio apriranno alle 16:00 circa”. Così in una nota ufficiale il club rossoblu, che invita la tifoseria a presentarsi allo stadio con largo anticipo per via dell’importante cornice di pubblico che farà registrare il match di Coppa Italia.

Le parole di mister Caserta e i convocati

Mister Caserta ha parlato in conferenza stampa, precisando che la squadra “sta lavorando molto bene” e per questo “arriviamo anche mentalmente molto bene a questa prima di campionato”. Sui singoli: “Marras sta bene fisicamente ma gli mancano partita e ritmo gara. Tutino sarà attaccante centrale. La formazione è già scelta”.

Sul Sassuolo: “è una squadra importante e che gioca in A da tanti anni, hanno grande programmazione e migliorano ogni stagione. Non dobbiamo, però, pensare alla gara di domani in funzione del campionato. Mi aspetto, nonostante la differenza di categoria, la voglia di vincere la partita. E deve accadere sempre. Dobbiamo portare la gente allo stadio in questo modo, l’importante è lottare per 90 minuti in ogni occasione, in casa e fuori casa con lo stesso atteggiamento. Come a Frosinone. Dove, nonostante eravamo sotto 2-0 dopo pochi minuti, non abbiamo perso di vista quello che volevamo fare”.

Questi i convocati:

Portieri

12 Lai

1 Micai

77 Marson

Difensori

17 Cimino

11 D’Orazio

6 Fontanarosa

27 Martino

13 Meroni

3 Rispoli

23 Venturi

Centrocampisti

14 Calò

26 Praszelik

42 Voca

98 Zuccon

Attaccanti

19 Crespi

10 D’Urso

7 Marras

30 Mazzocchi

36 Novello

9 Tutino

21 Zilli

Calciomercato: due cessioni, ufficiale Crespi

Due cessioni e un nuovo arrivo. Hristov va al Potenza (prestito), Rigione all’Avellino (titolo definitivo), mentre è ufficiale l’arrivo già annunciato del giovane attaccante Crespi in prestito dalla Lazio. Caserta: “del mercato sono soddisfatto. Anche perché non è facile in questo momento farlo. Il direttore sa dove intervenire perché qualcosina ancora manca. C’è ancora tempo. Abbiamo preso giocatori utili dal punto di vista tecnico e tattico”.