Cosenza, gol e spettacolo a Frosinone: l’amichevole finisce 3-3, subito Tutino protagonista

Gol e spettacolo: sono 6 le reti nell’amichevole di lusso del Cosenza a Frosinone, neo promosso in Serie A. Allo Stirpe finisce 3-3. Da segnalare il primo gol del bomber più atteso in casa rossoblu, Gennaro Tutino. Gara sempre in salita per i pitagorici, che prima rimontano il doppio vantaggio e poi pareggiano definitivamente dopo il 3-2 laziale. Di seguito il tabellino.

Marcatori: 3′ pt Harroui, 18′ pt Borrelli, 25′ pt Tutino, 65′ st Zilli, 73′ Baez, 82′ st Voca,

FROSINONE (4-3-3): Turati (44’ st Palmisani); Oyono, Monterisi (29’ st Szyminski), Romagnoli, Marchizza (44’ st Klitten); Gelli (29’ st Bidaoui), Mazzitelli (33’ st Kujabi), Harroui (44’ pt Brescianini); Baez (33’ st Selvini), Borrelli (19’ st Cuni), Kvernadze (19’ st Garritano).

A disposizione: Pahic, Macej.

Allenatore: Di Francesco.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino (24’ st Rispoli), Meroni, Venturi (1’ st Cimino), D’Orazio (29’ st Rigione); Calò (33’ st Maresca), Zuccon; Tutino (19’ st Voca), D’Urso (38’ st Finotto), Arioli (8’ st Zilli); Mazzocchi.

A disposizione: Lai, Marson, Occhiuto, Maresca, Cubretovic.

Allenatore: Caserta.

Arbitro: sig. Marinelli di Tivoli (Roma); assistenti: sigg. Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma) e Pietro Dei Giudici di Latina; Quarto Ufficiale Luca Massimi di Termoli (Cb).

Note: spettatori totali: 1.115 (di cui 66 ospiti); totale incassato euro 7.813; angoli: 6-3 per il Frosinone; ammoniti: 37’ pt Calò (C), 42’ st Arioli (C) recuperi: 2’ pt;