Cosenza, ecco un giovane difensore dall’Inter: ha partecipato al Mondiale Under 20

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fontanarosa proveniente dall’Inter. Nato a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, il 7 febbraio 2003 Fontanarosa si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo”. Così in una nota il Cosenza comunica l’ultimo nuovo arrivo, giovane difensore proveniente dall’Inter.

Alessandro Fontanarosa “è un difensore centrale di piede mancino approdato nel 2019 al settore giovanile dell’Inter che lo ha prelevato dall’Empoli. Nelle ultime due stagioni ha disputato 52 gare con la formazione Primavera con cui ha vinto lo scudetto nel 2021-2022 ed è stato convocato diverse volte in prima squadra. Ha collezionato dieci presenze con la maglia azzurra della Nazionale Under 20, partecipando al Mondiale giocato a giugno in Argentina, e dieci con l’Under 19″.