Cosenza, pronto altro boom di mercato: vicini 4 colpi, ma intanto c’è… Domenico Berardi

Sulle ali dell’entusiasmo. Mix di emozioni vicine e anche intense per il Cosenza, che ha ispirato tantissimi fiducia ai propri tifosi nell’esordio casalingo in Coppa Italia contro il Sassuolo. Non inganni infatti il risultato, il 2-5 finale, maturato infatti solo ai supplementari e negli ultimi 10 minuti. Nei 90 regolamentari, con organizzazione e corsa, i Lupi hanno inchiodato i neroverdi sul pari.

Dalla Coppa Italia alla Serie B, però, si torna subito al Marulla. Sabato sera, infatti, è di scena al San Vito l’Ascoli per l’esordio in questa nuova stagione cadetta. Mister Caserta ha finora fatto di necessità virtù, ma ha chiesto – perché sa bene che servono – altri rinforzi per puntellare la rosa. Per questo, dopo alcuni ritorni e diversi prestiti di giovani, sono pronti altri colpi “alla Tutino”. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, la squadra silana è vicina a chiudere quattro operazioni, due dal Perugia e due dal Benevento: si tratta del difensore Sgarbi e dell’attaccante Di Carmine dagli umbri e di Improta e Viviani dai sanniti. In caso di ufficialità, per il Cosenza si tratterebbe di una rosa di tutto rispetto per la categoria.

Di Carmine-Tutino coppia d’attacco importante. E se gli affiancassero… Domenico Berardi? Fantacalcio, ovviamente. Follia pura. L’attaccante del Sassuolo, calabrese di nascita (è di Cariati, provincia di Cosenza), ha ricevuto una maglia dei Lupi dopo il match di Coppa. L’ala destra ha ricambiato ringraziando pubblicamente sui social. “Il nostro pensiero rossoblù a Domenico Berardi. Aspettando una nuova futura occasione in cui incontrarsi al Marulla”, ha scritto poi la società. Il futuro di Berardi tra l’altro, come accade ormai praticamente ad ogni sessione di mercato, è incerto: su di lui c’è la Juventus.