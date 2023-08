Il Cosenza annuncia ufficialmente la nuova maglia: una bella novità torna dopo anni

StrettoWeb

Tempi di novità per il Cosenza, tra mercato, concessioni e prevendita bollente. L’ultima è relativa alla nuova maglia, ufficialmente annunciata sui canali ufficiali e social. “Un omaggio – la scelta di uno shooting in alcuni (dei tanti) luoghi del cuore dei cosentini – all’intero capoluogo e tutto il territorio provinciale, per una divisa che è simbolo di un popolo intero e della sua passione senza eguali”, si legge nella nota del club.

“Realizzata da Nike in collaborazione con Linea Oro Sport e il Cosenza Calcio, la Maglia si caratterizza per l’intreccio tra i colori simbolo del Club. Il fondo è blu, mentre rosse sono le strisce orizzontali (un ritorno dopo diversi anni) che abbracciano letteralmente il Lupo (il calciatore come il tifoso), rappresentandone il legame indissolubile, come una seconda pelle. Strisce orizzontali che danno un effetto Laser alla stessa. La Maglia esordirà nella prima di campionato con l’Ascoli, ma già da oggi alle 16:00 sarà in vendita allo store ufficiale e da domani alle 9:00 anche online”.