Corigliano-Rossano sommersa dai rifiuti, il sindaco: “strade come discariche”

StrettoWeb

“Amo il sud, ma non vuol dire che non bisogna riconoscere i nostri difetti. Se c’è una cosa che non amo, non della nostra città ma di molte zone del sud é che le strade extraurbane diventano spesso discariche, alle volte anche quelle urbane. Io non lo so cosa spinge un cittadino a mollare i rifiuti per strada. In questi giorni stanno partendo decine di migliaia di euro di sanzioni con le fototrappole, ma sapete che spesso la prima cosa che vede un turista sono rifiuti per strada?”. dichiara dichiara il Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

“Ho fatto pulire per l’ennesima volta alcune piazzole di sosta sulla Statale 106, ma per tenerle pulite c’è bisogno dell’aiuto dell’intera comunità. Ripeto, é la presentazione della nostra città, é il posto in cui viviamo, dobbiamo prendercene cura”, conclude il Primo Cittadino.