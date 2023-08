Corigliano-Rossano, il gran giorno è arrivato: tutto pronto per il “Beach Pro Tour – Futures”

StrettoWeb

Corigliano-Rossano è in fermento, tutto pronto per il Beach Pro Tour “Future”: quasi 130 atleti da tutto il mondo si sfideranno, a colpi di palla, in una gara adrenalinica sulla spiaggia di Schiavonea. Le bandiere di tutte le nazioni sventolano sugli spalti montati per l’occasione: parte oggi la “4 giorni”, dal 31 agosto al 3 settembre, che vedrà la città capitale di “Beach Volleyball” insieme ad altri pochi posti del Sud, come Messina. Anche il Primo Cittadino, Flavio Stasi, non vede l’ora di iniziare e invita il pubblico ad andare ad assistere: “sarà uno spettacolo bellissimo, l’ennesimo che porterà valore alla nostra Corigliano-Rossano”. Appuntamento allora a Schiavonea, in zona Nettuno e in zona Corallo/Madonnina.