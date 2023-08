StrettoWeb

Il giorno dopo il Cosenza, un’altra calabrese fa un figurone in Coppa Italia. E’ il Crotone, che tiene per ben 105 minuti contro la Cremonese, prima di cedere. Finisce 3-1. Il vantaggio è addirittura dei pitagorici, che passano con Tumminello in avvio, poi alla mezz’ora il pareggio di Afena-Gyan, che tiene per tutti i regolamentari.

Dopo il 90′, ma solo nel secondo supplementare, Vazquez e Pickel chiudono i conti per il 3-1 finale.