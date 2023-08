Coppa Italia, il Palermo sfiora il colpaccio: riacciuffa il Cagliari ai supplementari, ma perde al 120’+4!

StrettoWeb

Le sensazioni sono quelle della vigilia, anche se siamo solo all’inizio e una partita di Coppa Italia ad agosto non può di certo rappresentare una certezza. Però, per chi non l’avesse capito, il Palermo è pronto a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B.

Questa sera, infatti, il Cagliari ha dovuto sudare per ben 124 minuti prima di passare il turno. I tempi regolamentari del match di Coppa Italia contro i siciliani si erano conclusi sullo 0-0 (rigore sbagliato da Pavoletti ad inizio gara). Cifra tonda per il gol del vantaggio (100′), ad opera dei sardi, con Dossena. E quando il risultato sembrava in saccoccia, ecco il pari rosanero di Soleri, al 120’+2. Rigori? Macché! La parola fine la mette Di Pardo due minuti dopo, al 120’+4.