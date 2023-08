Controlli a tappeto sulla costa nel cosentino: multe salatissime e 13 denunce

StrettoWeb

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine presso i vari stabilimenti balneari, effettuati questa volta in provincia di Cosenza. Tra la fine di giugno e agosto sono stati 32, tra lidi e strutture ricettive, sottoposti a ispezione nelle località di Belvedere Marittimo, Diamante, Santa Maria del Cedro, Scalea, Guardia Piemontese, Tortora, Corigliano-Rossano, Cetraro, Praia a Mare, Sangineto, Cariati, San Nicola Arcella, Grisolia e Amantea. Secondo quanto emerso dalle indagini, sono state contestate diverse violazioni in alcuni dei locali.

13 persone, nello specifico, sono state denunciate in stato di libertà, due strutture sono state sottoposte a sequestro e altre otto attività commerciali sono state sospese per violazioni in materia di concessioni demaniali e per l’impiego complessivo di lavoratori in nero. Sono stati inoltre sottoposti a chiusura 4 depositi di derrate alimentari, 7 strutture adibite a chiosco, cabine bagno, spogliatoi, docce e una cucina. Infine, sono stati sequestrati amministrativamente 286 chilogrammi circa di prodotti ittici non tracciabili, ed emessa una pesante sanzione di 194mila euro.

Il tutto rientra nell’ambito dei servizi mirati alla salvaguardia del rispetto delle legislazioni in materia di ambiente, lavoro, preservazione della sicurezza alimentare, tutela delle aree costiere demaniali e della pulizia delle acque marine prospicenti i litorali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, nelle articolazioni di riferimento territoriale sulle fasce costiere ionica e tirrenica (Compagnie CC di Paola, Scalea, Cassano all’Ionio e Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, in collaborazione interistituzionale con la Capitaneria di Porto di Corigliano, con gli Uffici Circondariali Marittimi di Cetraro e Maratea e con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato Lavoro di Cosenza, del Nucleo Antisofisticazioni di Cosenza, del reparto Tutela Agroalimentare di Messina e dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Cosenza, hanno dato profondità e continuità all’operazione “Wave”. Attività di controllo del territorio fortemente voluta dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Divisione Pietro Francesco Salsano, del Direttore della Direzione Marittima di Reggio Calabria, Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone e dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale, Colonnello Giovanni Misceo.