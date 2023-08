Conto alla rovescia per l’annuale ‘Festa dei Minatori’ della Cgil Calabria

StrettoWeb

La Fillea Cgil Calabria, anche quest’anno, ha organizzato “La Festa dei Minatori”. Una “due giorni” che intende tenere viva la memoria dei minatori calabresi martiri per il lavoro e che in quest’edizione sarà caratterizzata da due assemblee dei lavoratori edili in preparazione della manifestazione promossa dalla Cgil nazionale per il prossimo 7 ottobre a Roma “La via Maestra per la Costituzione”. Una manifestazione, quella promossa dalla Cgil nazionale, per il Lavoro, contro la Precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’Autonomia Differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare.

Quest’anno la Festa dei Minatori, alla presenza dei vertici della Fillea Nazionale e Regionale, prenderà il via il 17 agosto a Pagliarelle, Petilia Policastro. Dopo la celebrazione della Messa, prevista per le ore 18.30, ci sarà la deposizione di una Corona. Alle 19,30 è prevista una tavola rotonda che sarà introdotta da Gabriele Mirabelli, presidente dell’Associazione Minatori Paglierelle, e da Costanzo Pasquale, vice presidente dell’associazione Minatori Pagliarelle.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Petilia Policastro, Simone Saporito, interverranno Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria, e Antonio Di Franco, segretario nazionale della Fillea Cgil. La serata proseguirà con il buffet in piazza offerto dalle famiglie Mirabelli – Costanzo. La seconda giornata, quella del 18, si terrà in contrada “Serricella” del comune di Acri. La serata inizierà alle 18 con la deposizione di una corona.

Dopo i saluti di Gino Gencarelli, presidente dell’associazione “Minatori La Mucone Acri” e di Salvatore Guido, vice presidente dell’associazione “Minatori La Mucone Acri”, alle 19,30 è prevista la presentazione del libro: “Don Domenico Conte e la Parrocchia di Serricella d’Acri”, a cura di don Salvatore Belsito. Alle 20 è in programma un dibattito, moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Giada Carino.

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Acri, Pino Capalbo, e del segretario generale della Cgil di Cosenza Massimiliano Ianni, vedrà gli interventi di Simone Celebre, segretario generale Fillea Cgil Calabria, di Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria, e di Antonio Di Franco, segretario nazionale Fillea Cgil.

L’edizione 2023 della “Festa dei Minatori” si concluderà con l’esibizione musicale della band “Giacomo 2.0” e il concerto de “Gli Alunni del Sole”. I due giorni della Festa dei Minatori, sia a Pagliarelle, il 17 agosto, e sia a Serricella, il 18 agosto, daranno l’avvio al calendario di assemblee previsto nei luoghi di lavoro per la manifestazione Nazionale “La via Maestra per la Costituzione” del 7 ottobre a Roma.