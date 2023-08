Consorzi di bonifica, Di Natale a Occhiuto: “proceda alla presa di servizio degli ex Sibari Crati”

StrettoWeb

“Più volte ho sollecitato la riforma di un settore che credo

ormai non riusciva a garantire neanche i servizi per cui è nato.

Già nel 2021 presentavo una proposta di legge al Consiglio Regionale per la riforma dei Consorzi di Bonifica Calabresi. Oggi che ciò è avvenuto, sebbene con due anni di ritardo, occorre essere consequenziali”. Graziano Di Natale, ex consigliere regionale, torna, ancora una volta, sulla questione dei consorzi di bonifica invitando il presidente della Regione a dare seguito alle sentenze che vedono coinvolti i lavoratori dell’ex Sibari Crati.

“Esistono situazioni – prosegue – aldilà del rispetto delle regole e delle leggi. Mi riferisco -sottolinea – all’annosa vicenda dei lavoratori ex Sibari Crati poi passati con il Consorzio Bacini del Meridione. Tali lavoratori non sono ancora stati assunti nonostante il Tribunale di Cosenza, la Corte D’Appello ed in ultimo la Corte di Cassazione abbiano statuito la loro assunzione a tempo indeterminato presso il consorzio di bonifica Bacini del Meridione”.

“Ancora peggio è l’inerzia della Regione Calabria che, nonostante sollecitata ad attivare i poteri sostitutivi, non riesce a far rispettare la sentenza della Repubblica. Ora però – conclude – non ci sono più attenuanti pertanto il Presidente della Giunta Regionale faccia ciò che la legge impone assicurando a padri e madri di famiglia il loro sacrosanto diritto al lavoro”.