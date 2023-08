Clima: Vaccari (Pd), ‘affrontare crisi in modo strutturale impegnando risorse per transizione’

StrettoWeb

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Zero termico a 5328 metri. Un record per il nostro Paese. Una notizia preoccupante che segnala, se mai ce ne fosse bisogno, la complessità della crisi climatica che deve essere affrontata strutturalmente e non certo con ridicole misure d’emergenza come è avvenuto con il decreto siccità o anche con il decreto alluvione, peraltro senza impegnare le risorse necessarie per favorire la transizione ecologica e la ricostruzione. L’agricoltura italiana segnala un preoccupante calo delle produzioni e sulle nostre tavole arrivano cibi più costosi. Il governo vive alla giornata sperando che passi la nottata e la calura, ma i dati scientifici e gli eventi catastrofici dovrebbero indicare responsabilmente una nuova strada da percorrere. Da Pichetto e Lollobrigida di contro solo annunci o dichiarazioni sui prezzi del caffè da località turistiche esclusive, che servono ad alzare bandierine ma non a risolvere i problemi. Li aspetteremo come sempre in Parlamento, nonostante lo abbiano sempre più esautorato della propria funzione”. Lo dichiara Stefano Vaccari, capogruppo del Partito democratico in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.