Clima: Tosi (Fi), ‘no a negare cambiamento climatico, intervenire in fretta’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Quando ero sindaco a Verona abbiamo realizzato molti parchi per una superficie complessiva di oltre 250mila mq. E? giusto fare nuove aree verdi attrezzate perché aumenta la qualità della vita dei quartieri, soprattutto quelli di periferia. Oggi abbiamo un motivo in più, c?è un velocissimo e pericolosissimo cambiamento climatico in corso con eventi distruttivi; quindi, dobbiamo fare una politica di riforestazione e anche di opere di regimazione idraulica, ognuno però deve fare la sua parte a livello mondiale”. E? quanto dichiara il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, al programma L?Aria che tira estate su La7.

“Quello che è successo in Romagna è dovuto anche alla mancata manutenzione dei corsi d?acqua, così come è vero che servirebbero anche altre opere, ma è surreale negare il cambiamento climatico e le sue conseguenze devastanti – prosegue l’esponente azzurro -. La superficie forestale globale è scesa del 10% dal 1990 al 2020, non è un calo terrificante, ma siccome il clima sta cambiando a grandissima velocità, bisogna intervenire in fretta”. “La politica negli anni non è riuscita a realizzare in tempo utile gli indispensabili lavori di prevenzione, non perché questo non renda in termini elettorali, ma perché non si è snellita adeguatamente la burocrazia: ancor oggi ci vogliono diversi anni per ottenere permessi per opere pubbliche, che poi si realizzano in pochi mesi; questo sforzo di semplificazione lo dovremmo fare tutti insieme, non è una questione di centrodestra o centrosinistra, è in gioco la tutela delle nostre comunità e territori”, conclude Tosi.