Clima: Mattarella, ‘non ignorare appelli Onu, giustizia sociale e ambientale sono insieme’

Rimini, 25 ago. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un?altra, grande, e grave evidenza, che comporta responsabilità. L?ambiente, che abbiamo incrinato e impoverito. Non si possono ignorare gli appelli dell?Onu, attraverso le parole, allarmate, del suo Segretario generale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Meeting di Rimini.

“La speranza -ha ricordato il Capo dello Stato- è in voi giovani. Avete la coscienza che l?ambiente è parte della nostra vita sociale. Che non ci sarà giustizia sociale senza giustizia ambientale; e viceversa”.