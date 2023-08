Città di Messina, ripresa dell’attività del Consiglio comunale

StrettoWeb

Di seguito la note del Comune di Messina sul ripristino delle ordinarie attività. “Dopo la pausa estiva il Consiglio comunale riprenderà la sua attività con la seduta di lunedì 28, alle ore 13, con all’ordine del giorno dei lavori d’aula la trattazione di numerosi riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Martedì 29, alle ore 18, invece, il civico consesso si riunirà in seduta aperta per discutere degli “Impianti sportivi della città di Messina: agibilità e condizioni strutturali alla luce degli adempimenti lavorativi per le iscrizioni ai campionati professionistici e non delle società sportive messinesi”.