Il Circolo F.d.I. di Melito ha un nuovo responsabile del Dipartimento Comunale Sanità

“Il Circolo Fratelli d’Italia di Melito Porto Salvo è lieto di annunciare la nomina del dott. Antonino Zumbo a Responsabile del Dipartimento Comunale Sanità. Questa decisione è maturata riconoscendo il valore e l’impegno dimostrato da Antonino Zumbo sia nella sua attività professionale che nel contesto politico locale. Antonino Zumbo, infatti, svolge con dedizione e competenza il ruolo di infermiere presso l’ospedale di Melito. La sua esperienza e conoscenza del settore sanitario lo rendono un candidato ideale per guidare il Dipartimento Sanità del Circolo melitese di F.d.I. e contribuire al benessere e alla sicurezza della nostra comunità”. Così in una nota il Commissario di Circolo Katia Latella.

“Oltre al suo lavoro nel campo sanitario – si legge ancora – Antonino Zumbo è una figura estremamente attiva all’interno del circolo. La sua passione politica e l’entusiasmo nel promuovere i valori del partito sono riconosciuti e apprezzati da tutti. Attualmente Antonino è Presidente del Consiglio Comunale di San Lorenzo, dove agisce con determinazione per rappresentare il nostro partito. Il Circolo di Melito di Fratelli d’Italia è certo che porterà la stessa dedizione e impegno nel suo nuovo ruolo. Congratulandoci ancora con Antonino per la sua nomina, siamo certi che il suo lavoro e la sua dedizione continueranno a essere di grande valore per la nostra comunità anche in futuro”.