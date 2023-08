StrettoWeb

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Il prezzo della pasta è aumentato del 25% nelle città, ci sono regioni in cui i bambini non riescono a fare due pasti proteici al giorno e in cui l’alimentazione di qualità è solo quella delle mense scolastiche. No, mi dispiace, i lavoratori poveri non mangiano più e meglio dei ricchi”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità di Modena.